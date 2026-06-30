معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۵۴ میلیارد تومان تسهیلات به تاسیسات گردشگری، اقامتی، پذیرایی و تفریحی استان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی خاکسار در نشست هم‌اندیشی فعالان گردشگری استان همدان، اظهار کرد: هدف اصلی ما حفظ پویایی صنعت گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه است تا ضمن تداوم فعالیت‌های اقتصادی، چراغ گردشگری استان روشن بماند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در طول یک سال گذشته ۶۲ رویداد گردشگری در سطح استان برگزار شد که بخش عمده آن‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه و در شرایطی انجام گرفت که صنعت گردشگری کشور با نوسانات متعددی مواجه بود و موجب شد شهریورماه سال گذشته از نظر حجم سفر و حضور گردشگران، شرایطی مشابه دوران پیش از شیوع کرونا را تجربه کنیم.

او با اشاره به افزایش ماندگاری گردشگران به مدت سه شب در همدان، بیان کرد: در نوروز امسال همدان به دلیل برخورداری از امنیت و آرامش توانست به عنوان پنجمین استان مسافرپذیر کشور شناخته شود و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از هموطنان از خدمات گردشگری استان بهره‌ بردند.

پرداخت ۱۵۴ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان گردشگری همدان/ ۷۰ درصد تأسیسات استاندارد شدند

خاکسار با اشاره به برگزاری رویداد سومین کنفوبیشن گردشگری سلامت در سال گذشته و ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری سلامت، عنوان کرد: پیگیری‌های لازم برای تکرار چنین رویدادهایی در دستور کار قرار دارد زیرا برگزاری برنامه‌های بین‌المللی و میزبانی کشورهای هدف گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در توسعه بازار گردشگری خارجی استان ایفا کند.

معاون گردشگری استان همدان از صدور ۳۵ مجوز جدید گردشگری طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این مجوزها در حوزه‌هایی همچون اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری و سایر تأسیسات مرتبط صادر شده است و ۵۰ خانه مسافر نیز موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند.

او اضافه کرد: طی یک سال گذشته ۳۱ واحد گردشگری استان موفق به دریافت گواهینامه استاندارد شدند و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تأسیسات گردشگری استان دارای گواهینامه استاندارد هستند، همچنین در این مدت برای ۱۰ واحد گردشگری کشاورزی و چهار واحد بوم‌گردی مجوز صادر شده که زمینه اشتغال مستقیم حدود ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

معاون گردشگری استان همدان تصریح کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۴ میلیارد تومان تسهیلات به تاسیسات گردشگری، اقامتی، پذیرایی و تفریحی استان پرداخت شد و حدود ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری از محل کمک‌های فنی و اعتباری سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اختصاص یافت که همدان در این زمینه جزو استان‌های پیشرو کشور بوده است.

خاکسار از تهیه و ارسال گزارش‌های دقیق خسارت‌های وارده به بخش گردشگری خبر داد و گفت: تمامی اطلاعات مربوط جمع‌آوری و به مراجع ذی‌ربط ارسال شده تا پس از عادی شدن شرایط، فعالان این حوزه بتوانند از بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.