استاندار قم از بسیج تمامی ظرفیت‌های استان برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید ایران خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اسکان حدود یک میلیون زائر، تأمین ۲۰ میلیون بطری آب آشامیدنی و آغاز رسمی مراسم از ساعت ۵ صبح، همه دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی هماهنگ شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه ستاد تشییع رهبر شهید ایران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی بسیج شده و همه دستگاه‌ها موظف هستند با هماهنگی کامل، خدمات مطلوب و شایسته‌ای به زائران ارائه کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور و همچنین مهمانان خارجی افزود: تکریم زائران و مهمانان خارجی باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و تمامی امکانات لازم برای میزبانی مناسب از آنان فراهم شود.

استاندار قم با بیان اینکه برای اسکان حدود یک میلیون نفر برنامه‌ریزی شده است، گفت: ستاد اسکان با استفاده از ظرفیت هتل‌ها، بوستان‌ها، مدارس، سوله‌ها، حوزه‌های علمیه و همچنین مشارکت مردمی و اسکان در منازل، آمادگی کامل برای پذیرش زائران را دارد.

وی از تأمین ۲۰ میلیون بطری آب معدنی و آب بسته‌بندی نیز خبر داد و افزود: این محموله با استفاده از ۴۲۰ دستگاه تریلی به قم منتقل خواهد شد تا در روند خدمت‌رسانی به زائران مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت مدیریت تردد‌ها تصریح کرد: اطلاع‌رسانی گسترده برای استفاده مردم از حمل‌ونقل عمومی باید در دستور کار قرار گیرد تا از ازدحام و مشکلات ترافیکی جلوگیری شود.

وی با اشاره به گرمای هوا خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم به صورت رسمی از ساعت ۵ صبح آغاز خواهد شد تا از خنکی ساعات ابتدایی روز برای حضور زائران و برگزاری مطلوب‌تر مراسم استفاده شود.

استاندار قم همچنین بر فعال بودن تمامی زیرساخت‌های خدماتی و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: زائران برای اطلاع از آخرین وضعیت اسکان، خدمات و برنامه‌های مراسم می‌توانند در سامانه بدرقه رهبر شهید ایران قم در پیام‌رسان ایتا عضو شوند.

وی در پایان اظهار کرد: با همدلی مردم، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی استان‌های مختلف کشور، همه تلاش‌ها بر این است که مراسم تشییع رهبر شهید ایران در قم به شکلی باشکوه، منظم و ماندگار برگزار شود.