\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0647\u0645 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u067e\u0627\u0641\u0634\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n\n