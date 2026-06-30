به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد امین فیروزی از برگزار کنندگان مراسم روضه خوانی گفت: در شب نخست، مراسم روضه خوانی با حضور مداحان برتر هرمزگانی برگزار، و سوگواری سنتی اجرا شد.

مراسم روضه خوانی سنتی بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه یافت.

بیشتربخوانید: برگزاری مراسم عاشورای حسینی در هرمزگان

این مراسم با نام بفرمائید روضه، امشب هم با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برپا می‌شود.