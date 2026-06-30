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مراسم روضه و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد صاحب الزمان محله زیبا شهر بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد امین فیروزی از برگزار کنندگان مراسم روضه خوانی گفت: در شب نخست، مراسم روضه خوانی با حضور مداحان برتر هرمزگانی برگزار، و سوگواری سنتی اجرا شد.
مراسم روضه خوانی سنتی بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه یافت.
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این مراسم با نام بفرمائید روضه، امشب هم با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برپا میشود.