به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: متقاضیان تشرف به زیارت اربعین برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و ارز زیارتی، باید در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نام‌نویسی کنند.

علی اصغر دهقانی با اشاره به اینکه نام نویسی در سامانه سماح اعزام به مراسم پیاده روی اربعین ضروری است افزود: زائران باید در زمان ثبت‌نام اطلاعات فردی، اطلاعات گذرنامه‌ای، مرز خروجی و ورودی، تاریخ اعزام و بازگشت، نوع وسیله نقلیه تا مرز و نیز بسته بیمه‌ای خود را به‌صورت دقیق ثبت کنند.

وی گفت: داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار از زمان اعزام الزامی است و افرادی که گذرنامه ندارند یا اعتبار گذرنامه آنان کافی نیست، باید هرچه سریع‌تر از طریق دفاتر پلیس+۱۰ یا سامانه‌های الکترونیکی پلیس من و سخا برای تعویض یا صدور گذرنامه جدید اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: هزینه خدمات بیمه و هلال احمر ۲۰۰ هزار تومان است که از طریق درگاه الکترونیکی بانکی در سامانه سماح قابل پرداخت است.

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دهقانی گفت: به ازای هر زائر بالای پنج سال، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار ارز زیارتی اربعین تعلق می‌گیرد.

وی افزود: متقاضیان از ۲۰ تیر ماه تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ می‌توانند از طریق شعب ارزی بانک‌های عامل منتخب ارز زیارتی خود را دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: مشمولان خدمت نظام وظیفه که قصد تشرف در این ایام را دارند، باید مجوز خروج از مبادی کشور را از حوزه نظام وظیفه و یا واحد‌های نیروی انسانی یگان خدمتی خود دریافت کنند.

پارسال ۵۲ هزار و ۳۲ زائر برای مراسم پیاده روی اربعین از هرمزگان اعزام شدند.