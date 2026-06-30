معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور از اجرای برنامه سه مرحله‌ای برای جبران خسارت ۳۰۰ میلیون دلاری شرکت های دانش‌بنیان‌ها در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین افشین در سفر به شاهرود گفت: ۸۷ شرکت دانش‌بنیان در جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب فیزیکی شدند که کمتر از یک درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را شامل می‌شود و بازسازی در سه مرحله آغاز و تاکنون پرونده حدود ۱۰ شرکت تکمیل شد.

وی افزود: برآورد اولیه خسارت این شرکت‌ها حدود ۶۵۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۲۵ میلیون دلار خسارت ارزی است و همچنین زیرساخت‌های پژوهشی نیز آسیب دیده‌است و مجموع خسارت‌ها به حدود ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

افشین با اشاره به مصوبات ستاد بازسازی دولت در این زمینه افزود: مسئولیت بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان به معاونت علمی واگذار شد و منابع دولتی در قالب تسهیلات در اختیار این معاونت قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، برنامه بازسازی در سه مرحله اجرا می‌شود و مرحله نخست شامل تامین شرایط اضطراری و راه‌اندازی اولیه شرکت‌ها از طریق پرداخت تسهیلات است و مرحله دوم بازگرداندن شرکت‌ها به حدود ۷۰ درصد ظرفیت پیشین و مرحله سوم بازگشت کامل به شرایط قبل از آسیب خواهد بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تصریح کرد: تاکنون پرونده حدود ۱۰ شرکت تکمیل شد و سایر شرکت‌ها نیز پس از تکمیل پرونده می‌توانند از حمایت‌ها بهره‌مند شوند.