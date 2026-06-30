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قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در امور سلامت، از برپایی یک موکب در منطقه چهار تهران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمد هادی فرح زادی افزود:در این موکب خدمات آموزشی- درمانی و نظارتهای بهداشتی توسط نیروهای تخصصی همراه با استقرار اتوبوس آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز به شرکت کنندگان ارائه میشود.
وی ادامه داد:یک موکب هم در مصلای تهران توسط بسیج جامه پزشکی استان یزد برپا میشود که با هدف حفظ سلامت شرکتکنندگان در مراسم و پیشگیری از گرمازدگی خدمات سرم تراپی و آب درمانی ارائه میکند.