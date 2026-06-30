به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حجت الاسلام خانی با اشاره به موقعیت ویژه خراسان شمالی به عنوان یکی از مسیر‌های پرتردد زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، اظهار داشت: بر اساس پیشبینی ها، حداقل ۷ میلیون نفر از مسیر این استان به سمت مشهد مقدس تردد خواهند داشت.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مساجد برای خدمت رسانی به زائران، تصریح کرد: تاکنون۱۱۰ مسجد بین راهی در استان برای اسکان و پذیرایی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند و این تعداد روز به روز در حال افزایش است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان شمالی در ادامه از راه اندازی سامانه «قرارگاه محله امام رضا (ع) (https://zaer.masjedona.ir)» برای ساماندهی خدمات مردمی خبر داد و خاطر نشان کرد: هر کس که قصد دارد در قالب خادم زائران در مساجد حضور یافته و خدمت رسانی کند، میتواند با مراجعه به سامانه zaer.masjedona.ir نسبت به ثبت نام و هماهنگی اقدام نماید.