جمع‌آوری فوری طیف وسیعی از روغن‌های گیاهی، مکمل‌های لاغری و چاقی و فرآورده‌های سلامت‌محور فاقد مجوز، در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو دستور جمع‌آوری فوری محصولات زیر را صادر کرده است.

روغن‌های گیاهی شرکت آراد فاقد مجوز

• روغن رزماری

• روغن اسپند

• روغن آویشن

• روغن بادام شیرین

• روغن سقز

• روغن آلوئه‌ورا

• روغن گل سرخ

• روغن هسته انگور

• روغن خشخاش

مکمل‌ها و فرآورده‌های خوراکی غیرمجاز

• پودر چاق‌کننده بومبا

• محصول لاغری سیب سرخ (طب‌النجات)

• جلبک بلوبری (تمامی سری‌های ساخت)

• پودر اسپیرولینا و مورینگا (سوپرفود)

• قطره چشمی توتیا رضایی

کپسول‌های شرکت تمپرامنت فاقد مجوز

• کپسول پنج انگشت (Nus)

• کپسول دیابت نوع ۲ (Glamid)

• کپسول چربی خون (Lipid)

• کپسول تناسب اندام و لاغری (Slime)

• کپسول تقویت جنسی مردان (Man)

مصرف فرآورده‌های لاغری، چاقی و قطره‌های چشمی بدون نظارت دقیق و مجوز رسمی، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری بر سلامت داشته باشد. همچنین فروش تمامی سری‌های ساخت محصولات ذکر شده ممنوع است.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش‌های اولیه را ارائه داده و دستور جمع‌آوری به دانشگاه‌ها و مناطق آزاد تجاری ابلاغ شده است.

شهروندان برای اطمینان از اصالت کالاها، باید کُد رهگیری را از سامانه تی‌تک استعلام کرده و تنها از داروخانه‌های مجاز خرید کنند.