پخش زنده
امروز: -
همزمان با افزایش تنشها در غرب آسیا و نگرانی از نوسانات بازار جهانی انرژی، مالزی بار دیگر توسعه فناوری هستهای را بهعنوان یکی از گزینههای تقویت امنیت انرژی و تنوعبخشی به منابع برق در دستور کار قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، بر اساس سند سیاست ملی فناوری هستهای ۲۰۳۰، این کشور اگرچه هنوز نیروگاه هستهای برای تولید برق ندارد، اما طی دهههای گذشته زیرساختهای قابلتوجهی در حوزه فناوری هستهای ایجاد کرده است. مالزی از سال ۱۹۸۲ راکتور تحقیقاتی تریگا پوسپاتی را در اختیار دارد که برای پژوهش، آموزش و تولید رادیوایزوتوپها در حوزه پزشکی، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
فناوری هستهای در مالزی علاوه بر حوزه تحقیقاتی، در بخشهای کشاورزی و سلامت نیز کاربرد گسترده دارد. تاکنون بیش از ۳۰ رقم جدید محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری پرتودهی و اصلاح ژنتیکی تولید شده و در بخش درمان نیز این کشور دارای ۳۸ مرکز پرتودرمانی، ۳۶ مرکز پزشکی هستهای و بیش از هزار و ۷۰۰ مرکز رادیولوژی است.
دولت مالزی در چارچوب سیاست ملی فناوری هستهای ۲۰۳۰ برنامههایی را برای تقویت توان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات هستهای، توسعه منابع انسانی متخصص، ارتقای ایمنی و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو و گسترش همکاریهای بینالمللی دنبال میکند. هدف این برنامه، افزایش نقش مالزی در زنجیره جهانی فناوری هستهای و توسعه صادرات این حوزه عنوان شده است.
برآوردهای رسمی نشان میدهد صادرات محصولات و خدمات مرتبط با فناوری هستهای میتواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال برسد.
با وجود ازسرگیری بحثها درباره استفاده از انرژی هستهای برای تولید برق، مقامهای مالزی تأکید کردهاند که برنامه فعلی عمدتاً بر کاربردهای صلحآمیز فناوری هستهای متمرکز است و هنوز تصمیمی برای ساخت نیروگاه هستهای اتخاذ نشده است.
با این حال، برخی مشاوران اقتصادی دولت انرژی هستهای را یکی از گزینههای احتمالی برای تأمین پایدار برق در بلندمدت میدانند و معتقدند وابستگی صرف به انرژی خورشیدی برای تأمین برق پایه کافی نخواهد بود.