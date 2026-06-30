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مجمع عمومی عادی سالانه بورس انرژی ایران، در روز هفتم تیر ۱۴۰۵ با حضور اکثریت سهامداران در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مجمع عادی بهطور فوقالعاده هم شرکتهای سرمایهگذاری برق و آب صبا، سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، سرمایهگذاری خورشید سپهر، صنایع برق و انرژی صبا، کانون کارگزاران بورس، گروه مالی ملت، گروه مالی مهر آیندگان، گروه مالی نماد غدیر، شرکت ملی نفت ایران و نفت، گاز و پتروشیمی تأمین بهعنوان اعضای حقوقی هیاتمدیره بورس انرژی ایران انتخاب شدند.
گزارش مدیرعامل به مجمع
مدیرعامل بورس انرژی ایران، در مجمع عمومی عادی سالانه بورس انرژی از رشد قابل توجه شاخصهای مالی و عملیاتی، درآمدهای عملیاتی و سود بورس انرژی ایران در سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد.
محمد نظیفی با اشاره به عملکرد بازارهای بورس انرژی ایران افزود: بازار برق در سال ۱۴۰۴ یکی از موفقترین بازارهای بورس انرژی بود و ارزش معاملات آن با رشد ۲۲۱ درصدی به ۶۳۹ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال رسید. همچنین بازار ابزارهای مالی نیز با رشد ۵۲ درصدی ارزش معاملات و افزایش ۱۵۰ درصدی حجم معاملات، روندی رو به رشد را تجربه کرد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره عملکرد بازار هیدروکربوری اعلام کرد: ارزش معاملات این بازار در سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافت، هرچند حجم معاملات نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشت. به گفته نظیفی، ارزش کل معاملات بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۵۰ درصدی داشت.
مدیرعامل بورس انرژی از پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و افزود: برای توسعه ابزارهای مالی و مدیریت انرژی، سقف گواهی صرفهجویی برق توانیر از ۲۰ به ۵۰ میلیارد کیلوواتساعت افزایش یافته است.
نظیفی با تشریح نتایج توسعهای بورس انرژی ایران برای سال ۱۴۰۴ گفت: عرضه بنزین ویژه وارداتی در رینگ داخلی، آغاز معاملات متانول در رینگ بینالملل با ترم تحویل CFR چین، راهاندازی معاملات سلف برق آزاد، رونمایی از حساب وکالتی در معاملات هیدروکربوری و ورود نیروگاه اتمی بوشهر به تابلوی برق آزاد، از مهمترین دستاوردهای توسعهای بورس انرژی ایران در سال گذشته بود.
او با اشاره به نتایج کلیدی در حوزه تعاملات بینالمللی اعلام کرد: در سال گذشته، بورس انرژی ایران موفق به توسعه ارتباطات خود با نهادهای معتبر بینالمللی شد؛ از جمله آنها میتوان به عضویت در انجمن بورسهای سازمان همکاریهای اسلامی، انجمن بینالمللی بورسهای کالایی و مشتقه و همچنین عضویت در ستاد سیاستگذاری همایش اقتصادی اوراسیا اشاره کرد.
نظیفی افزود: حضور بهعنوان مدعو در مجمع جهانی انرژی روسیه، انعقاد تفاهمنامه همکاری با بورس سنتپترزبورگ، تبادل داده با پلتفرم SPX برای درج متقابل اطلاعات معاملاتی، و همچنین ارتباط با تیم S&P برای توسعه شاخصهای بازارهای بورس انرژی از دیگر اقدامات مهم در مسیر بینالمللیسازی این بورس بوده است.
مدیرعامل بورس انرژی همچنین از برنامهریزی برای حضور عرضهکنندگان بینالمللی از طریق توسعه ارتباطات با کشورهای منطقه خبر داد.
نظیفی با اشاره به شرایط اضطراری کشور گفت: بورس انرژی ایران در شرایطی که زیرساختهای انرژی کشور با چالشهای جدی مواجه بوده، فعالیت خود را بهعنوان بستر اصلی مبادلات انرژی در بازارهای فیزیکی و مالی ادامه داده است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: آسیب به بخشهای کلیدی صنعت برق و گاز و برخی مجتمعهای صنعتی، در کنار هیجانات ناشی از شرایط بحرانی، موجب نوسانات قابل توجه در قیمت و حجم معاملات، توقف عرضه برخی فرآوردهها و وقفه در بخشی از ابزارهای مالی شده است.
او همچنین به اثرات محدودیتهای ژئواستراتژیک در حملونقل و ابهامات در تحویل فیزیکی حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: این عوامل به کاهش نسبی حجم تولید، ترانزیت و معاملات، بهویژه در پایان سال ۱۴۰۴، منجر شده است.
نظیفی از انجام اقدامات قانونی و زیرساختی برای راهاندازی بازار آب نامتعارف خبر داد و افزود: مقدمات اجرایی این بازار در سال گذشته فراهم شده و پس از ابلاغ وزیر نیرو، زمینه آغاز فعالیت آن فراهم خواهد شد.