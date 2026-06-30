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دادستانی مرکز استان مرکزی با صدور اخطاریهای رسمی، به هیئت امنا، مالکان و کسبه پاساژهای طلا و اسلامی اراک یک ماه فرصت داد تا نواقص ایمنی این دو مجموعه را برطرف کنند؛ در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها تا زمان تأمین کامل الزامات ایمنی متوقف خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از تعیین مهلت یکماهه برای رفع نواقص ایمنی پاساژهای طلا و اسلامی اراک خبر داد و گفت: ادامه فعالیت این دو مجموعه تجاری منوط به تأمین کامل الزامات ایمنی خواهد بود.
امین رضایی اظهار کرد: در پی بررسیهای میدانی و کارشناسی کارگروه پایش ساختمانهای ناایمن استان، نواقص متعدد ایمنی در پاساژهای طلا و اسلامی شناسایی و احراز شد که استمرار بهرهبرداری از این مراکز بدون رفع مخاطرات موجود، میتواند امنیت و سلامت شهروندان، کسبه و مراجعان را با خطر مواجه کند.
وی افزود: بر همین اساس، معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با صدور اخطاریهای رسمی، هیئت امنا، مالکان و کسبه این دو پاساژ را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت یک ماه، برنامه عملیاتی و زمانبندی اجرای اقدامات اصلاحی را ارائه کرده و فرآیند رفع نواقص ایمنی را آغاز کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تأکید کرد: در صورت عدم ارائه برنامه اجرایی یا خودداری از انجام اقدامات مؤثر در مهلت تعیینشده، دادستانی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و با هدف پیشگیری از وقوع حوادث و صیانت از جان، سلامت و حقوق شهروندان، نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت پاساژهای طلا و اسلامی تا زمان رفع کامل مخاطرات و تأمین الزامات ایمنی اقدام خواهد کرد.
رضایی با تأکید بر اینکه حفظ جان و امنیت شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: همه مالکان، مدیران و بهرهبرداران اماکن عمومی و تجاری موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی هستند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.