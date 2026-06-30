به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از تعیین مهلت یک‌ماهه برای رفع نواقص ایمنی پاساژهای طلا و اسلامی اراک خبر داد و گفت: ادامه فعالیت این دو مجموعه تجاری منوط به تأمین کامل الزامات ایمنی خواهد بود.

امین رضایی اظهار کرد: در پی بررسی‌های میدانی و کارشناسی کارگروه پایش ساختمان‌های ناایمن استان، نواقص متعدد ایمنی در پاساژهای طلا و اسلامی شناسایی و احراز شد که استمرار بهره‌برداری از این مراکز بدون رفع مخاطرات موجود، می‌تواند امنیت و سلامت شهروندان، کسبه و مراجعان را با خطر مواجه کند.

وی افزود: بر همین اساس، معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با صدور اخطاریه‌ای رسمی، هیئت امنا، مالکان و کسبه این دو پاساژ را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت یک ماه، برنامه عملیاتی و زمان‌بندی اجرای اقدامات اصلاحی را ارائه کرده و فرآیند رفع نواقص ایمنی را آغاز کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تأکید کرد: در صورت عدم ارائه برنامه اجرایی یا خودداری از انجام اقدامات مؤثر در مهلت تعیین‌شده، دادستانی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و با هدف پیشگیری از وقوع حوادث و صیانت از جان، سلامت و حقوق شهروندان، نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت پاساژهای طلا و اسلامی تا زمان رفع کامل مخاطرات و تأمین الزامات ایمنی اقدام خواهد کرد.

رضایی با تأکید بر اینکه حفظ جان و امنیت شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: همه مالکان، مدیران و بهره‌برداران اماکن عمومی و تجاری موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی هستند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.