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به گفته استاندار خوزستان آمارهای ثبتاحوال، افزایش ازدواج و ارتقای رتبه استان را از سوم به دوم در سال ۱۴۰۴ نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری به عنوان راهبرد اصلی در حوزههای اجتماعی و سلامت، از ارتقای رتبه استان در آمار ازدواج از سوم به دوم و کاهش طلاق خبر داد.
سید محمدرضا موالیزاده افزود: آموزشها باید از زبان کسانی که خود آسیبدیده هستند، بیان شود تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد همچنین میتوانیم از ظرفیتهای علمی، دینی و تجربی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در این راستا استفاده کنیم.
وی با اشاره به آمارهای ثبتاحوال اظهار داشت: بر اساس گزارش ثبتاحوال، افزایش ازدواج و ارتقای رتبه استان در سال ۱۴۰۴ از رتبه سوم به دوم رسیده که بسیار خوب است و انشاءالله باید به رتبه اول برسیم.
استاندار خوزستان با بیان اینکه نهاد خانواده در خوزستان همچنان پایدار است، تصریح کرد: جامعه ما در خوزستان سنتهای قوی و پایداری دارد و طلاق با تلاشهای انجامشده کاهش پیدا کرده است؛ باید خانوادهها را از حالت متزلزل به متعادل و از متعادل به متعالی ارتقا دهیم.