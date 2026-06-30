



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه تعمیرات اساسی، اورهال و ارتقای دستگاه شتاب‌دهنده (Linac) مرکز آموزشی درمانی نمازی خبر داد.

دکتر «امین نیاکان» گفت: این پروژه که با حمایت‌های رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع و تلاش مجموعه مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه و بیمارستان نمازی به ارزش اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان انجام شده، سطح خدمات پرتودرمانی این مرکز را به استاندارد‌های پیشرفته جهانی نزدیک می‌کند.

وی در تشریح جزئیات فنی این پروژه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این ارتقا، افزودن قابلیت درمان با تکنیک پیشرفته IMRT به دستگاه است که این روش نوین در پرتودرمانی، امکان هدف‌گیری بسیار دقیق تومور‌ها را فراهم کرده و ریسک آسیب به بافت‌های سالم اطراف را به حداقل می‌رساند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین افزود: تجهیز شدن دستگاه به قابلیت تصویربرداری از بیمار (On-board Imaging)، نقش کلیدی در افزایش دقت درمان و کنترل لحظه‌ای فرآیند پرتودرمانی ایفا می‌کند.

دکتر نیاکان با اشاره به ارتقای سطح ایمنی و سرعت عملیات، تصریح کرد: در این پروژه، تمامی حرکات دستگاه از جمله فک‌ها و گانتری به صورت تمام‌اتوماتیک درآمده است که منجر به افزایش چشمگیر سرعت و دقت در اجرای پروتکل‌های درمانی می‌شود.

وی در ادامه افزود: همچنین با افزودن یک MLC (کولیماتور چند‌پرده‌ای) با ۸۰ لیف به دستگاه، امکان اجرای تکنیک‌های پیچیده‌تر پرتودرمانی فراهم شده است که سطح خدمات تخصصی درمان سرطان در مرکز آموزشی درمانی نمازی را به‌طور قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

دکتر نیاکان تأکید کرد: هدف نهایی از این سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی بیماران از نوین‌ترین روش‌های درمانی، کاهش زمان درمان و در نهایت افزایش رضایتمندی آنان از خدمات تخصصی بیمارستان نمازی است .