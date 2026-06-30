اجتماعات شب ۱۲۱‌ام در حالی در همدان برگزار شد که محوریت آن بر «بدرقه‌ای باشکوه» و تجدید پیمان با رهبر شهید متمرکز شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردمی که با شعار «باید برخاست»، آمادگی خود را برای وداع با پیشگام اولین جان‌فشانی‌های دفاع مقدس سوم اعلام کردند.

مردم همدان، نماد «مشت گره کرده» را به عنوان بیانیه‌ای از اتحاد، مقاومت و پیروزی یک ملت به چشم برشمردند و این حرکت نمادین را عهدی می‌دانند میان مردم وفادار همدان و رهبری که تا پای جان در برابر متجاوزان به خاک وطن ایستادگی کرد.

در این اجتماعات بر این نکته تأکید شد که بعثت دوباره‌ی ملت ایران، در شهر تاریخی و مقاوم همدان نیز با همین خون‌های پاک و ایثارگری‌های بی‌بدیل رهبر انقلاب و خانواده ایشان آغاز شده است.