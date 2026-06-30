رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از تحویل ۱۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: تاکنون ۵۳۱ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران به حساب آنها واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ،سعید کریمی از پیشرفت مطلوب عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: عملیات برداشت گندم در استان از نخستین روز خردادماه آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۸ مرکز خرید دولتی و خصوصی در سطح استان مشغول انجام عملیات خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند.

کریمی در تشریح عملکرد خرید تضمینی تا به امروز، گفت: نزدیک به ۱۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید تحویل گرفته شده است. وی با اشاره به اهمیت تسویه‌حساب با کشاورزان افزود: تاکنون مبلغ ۵۳۱ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و روند پرداخت‌ها ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نرخ مصوب خرید تضمینی گندم را برای هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. وی تأکید کرد که این قیمت پایه بوده و درصورتی‌که محصول از کیفیت و درجه پاکی بالاتری برخوردار باشد، مبلغ بیشتری به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

کریمی در توصیه‌ای مهم به کشاورزان، از آنها خواست گندم تولیدی خود را تنها به مراکز مجاز تحویل داده و رسید دریافت کنند و یادآور شد: ارائه این رسید برای دریافت نهاده‌های کشاورزی، بهره‌مندی از تسهیلات و سایر خدمات حمایتی جهاد کشاورزی در سال زراعی آینده الزامی است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد؛ که گندم‌کاران با تحویل محصول خود به مراکز رسمی، زمینه اجرای مطلوب سیاست خرید تضمینی و تأمین امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در سال زراعی جاری مجموعاً ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت گندم رفته است که از این میزان ۱۰۲ هزار هکتار به‌صورت «آبی» و ۳۳۸ هزار هکتار به‌صورت «دیم» کشت شده است.

کریمی در پایان، خاطرنشان کرد که با همکاری گندم‌کاران عزیز، خرید تضمینی گندم باهدف حمایت از تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور در استان کرمانشاه به بهترین شکل در حال انجام است. /فارس