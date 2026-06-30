کارشناس سیاسی در برنامه «نگاه مردم» با تأکید بر اینکه مفهوم ولایت برآمده از پیوند میان مردم و اهل‌بیت (ع) است، تصریح کرد: مسئله ولایت‌فقیه یک پدیده نوظهور نیست، بلکه ریشه در دوران غیبت کبری دارد و علما در طول تاریخ همواره به‌عنوان مرجع هدایت جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسین امیدیان، کارشناس سیاسی، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: ولایت به معنای نوعی پیوستگی و اتصال است. این پیوند میان مردم و ولی فقیه، و نیز اتصال ولی فقیه با اهل‌بیت (ع)، معنای این به‌هم‌پیوستگی را شکل می‌دهد. ولایت فقیه از زمان غیبت کبری در اندیشه شیعه مطرح بوده است.در دوره‌های مختلف تاریخی، عالمانی وجود داشته‌اند که برای مردم نقش مرجع و ولی فقیه را ایفا می‌کردند و مسیر و راهنمایی دینی و اجتماعی را نشان داده‌اند.

این کارشناس سیاسی در برنامه زنده نگاه مردم بیان کرد: ولی فقیه در طول تاریخ با سه وضعیت متفاوت روبه‌رو بوده است؛ گاهی در تقابل با حاکمان قرار داشته، گاهی به دلیل این تقابل به زندان افتاده یا به شهادت رسیده است، و در برخی دوره‌ها نیز فرصت یافته در کنار حکومت قرار گیرد و آن را راهنمایی کند.