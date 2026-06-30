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عضو هیئت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر مصرف کافی مایعات، کنترل بیماریهای زمینهای و آشنایی با اقدامات اولیه هنگام بروز تشنج در تجمعات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد دهقانی، عضو هیأت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی در مراسم و تجمعات انبوه، گفت: مصرف کافی مایعات، استفاده منظم از داروها، پرهیز از حضور طولانیمدت در ساعات اوج گرما و آشنایی با اقدامات اولیه در مواجهه با تشنج، نقش مهمی در حفظ سلامت شرکتکنندگان دارد.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات پیشگیرانه در مراسم و تجمعات پرجمعیت اظهار کرد: تمامی افرادی که در این مراسم حضور مییابند، بهویژه در روزهای گرم سال، باید مصرف مایعات کافی را در اولویت قرار دهند؛ زیرا کمآبی بدن میتواند خطر بروز مشکلات جسمی و تشدید بیماریهای زمینهای را افزایش دهد.
وی با اشاره به ضرورت کنترل بیماریهای مزمن افزود: افراد مبتلا به بیماریهایی مانند دیابت و فشار خون باید پیش از حضور در مراسم، از کنترل مناسب وضعیت سلامت خود اطمینان حاصل کرده و داروهای تجویزشده را بهصورت منظم مصرف کنند تا احتمال بروز عوارض کاهش یابد.
عضو هیأت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: افرادی که به بیماریهای زمینهای شدید مبتلا هستند، در صورت امکان از حضور در تجمعات خودداری کنند و اگر ناگزیر به شرکت در مراسم هستند، مدت حضور خود را به حداقل رسانده و از حضور در ساعات اوج گرمای روز پرهیز کنند.
دهقانی با اشاره به استقرار نیروهای اورژانس در محل برگزاری مراسم تصریح کرد: خوشبختانه تیمهای اورژانس بهصورت مستمر در محل حضور دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل، شهروندان باید بدون اتلاف وقت به نزدیکترین آمبولانس یا پایگاه اورژانس مراجعه کنند تا اقدامات اولیه درمانی انجام شده و در صورت نیاز، بیمار به مرکز درمانی منتقل شود.
وی همچنین درباره نحوه برخورد با فردی که دچار تشنج میشود، گفت: در صورت وقوع تشنج، اطرافیان باید فرد را بهآرامی روی زمین و به پهلو قرار دهند تا راه هوایی وی باز بماند و از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. همچنین باید از دادن هرگونه مایعات، غذا یا دارو به فرد در حال تشنج خودداری کرد؛ زیرا این اقدام میتواند موجب ورود مواد به ریه و بروز عوارض جدی شود.
عضو هیأت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: پس از کنترل شرایط اولیه، لازم است موضوع بلافاصله به نیروهای اورژانس مستقر در محل اطلاع داده شود تا در صورت نیاز، بیمار برای ادامه درمان به بیمارستان اعزام شود؛ چراکه احتمال تکرار تشنج وجود دارد و این موضوع میتواند سلامت بیمار را با خطرات جدی مواجه کند.
دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت توصیههای بهداشتی، توجه به وضعیت جسمانی افراد و همکاری با نیروهای امدادی و اورژانس، نقش مهمی در برگزاری ایمن مراسم و پیشگیری از بروز حوادث و عوارض ناخواسته خواهد داشت.