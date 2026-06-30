وحدت و اطاعت از ولایت؛ رمزی که در طول تاریخ، ایران را از گزند دشمنان و بدخواهان حفظ کرده است. اتحاد مقدسی که رهبر شهید انقلاب از همان اوایل دوران رهبری تا آخرین لحظات عمرِ بابرکتشان، به آن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وحدت و اطاعت از ولایت؛ رمزی که در طول تاریخ، ایران را از گزند دشمنان و بدخواهان حفظ کرده است.

اتحاد مقدسی که رهبر شهید انقلاب از همان اوایل دوران رهبری تا آخرین لحظات عمرِ بابرکتشان، به آن تأکید کردند.

مردم ایران، درس اتحادی را که در مکتب رهبر شهید انقلاب آموختد، در دفاع مقدس دوم و سوم، به خوبی پس دادند و همچنان پای این عهد هستند.