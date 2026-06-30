به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی امروز در جلسه هماهنگی موکب داران خراسان رضوی در مشهدگفت:از نیروی این مواکب که هر ساله در ایام اربعین در عتبات عالیات خدمت رسانی میکنند برای مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد استفاده میشود.

سردار غلامرضا احمدی افزود : این ۱۳۰ موکب هر سال اربعین نیز در قالب ۶۵ موکب در نجف، ۶۱ موکب در کربلا، ۱۵ موکب در کاظمین و ۱۰ موکب در سامرا به زائران امام حسین(ع) خدمت رسانی میکنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی گفت: خدمت به عتبات عالیات و زائران اربعین وظیفه‌ای الهی است و با وجود برخی مشکلات، ستاد خراسان رضوی با تمام توان در کنار سایر استان‌ها متعهد به اجرای طرحها و خدمات‌رسانی شایسته به عاشقان اهل بیت(ع) خواهد بود.

وی گفت: برخی شهرستان‌ها از جمله داورزن، سرخس، کلات، سبزوار، مشهد، کاشمر، چناران و طرقبه در رتبه‌بندی کشوری جزو ستادهای برتر قرار دارند و حتی بعضی بیش از تعهد خود عمل کرده‌اند.