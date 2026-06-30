افزایش ۲۶۷ درصدی بازپرداخت مالیات به فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی از رشد ۲۶۷ درصدی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت:در این مدت بیش از ۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان استان مسترد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
سیدطاها علوی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۴) بیش از یکهزار و ۹۲۵ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان بازپرداخت شد که این رقم در مدت مشابه امسال با رشد قابل توجه ۲۶۷ درصدی به بیش از ۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با اشاره به آثار اقتصادی استرداد به موقع مالیاتها افزود: بازپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بدون ایجاد فشار بر بودجه عمومی، بخشی از مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی کمک میکند.
علوی با تاکید بر صیانت از حقوق مودیان و تسریع در ارائه خدمات گفت: اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با جدیت، روند رسیدگی به پروندهها و استرداد مالیاتها را دنبال میکند تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در این حوزه بهرهمند شوند.
وی نقش سامانه مودیان را در کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و افزایش میزان استردادها موثر دانست و گفت: استرداد به موقع مالیاتها علاوه بر افزایش رضایتمندی مودیان، نقش مهمی در بهبود محیط کسبوکار، تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی، حمایت از تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی ایفا میکند؛ رویکردی که با جدیت در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.