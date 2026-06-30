به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مدیرکل راه‌وشهرسازی گلستان از آغاز ثبت‌نام مسکن استیجاری در گلستان خبر داد.

سیدمحمد حسینی گفت: زوج‌هایی که از ازدواج آنها حداکثر ۵سال می‌گذرد و در دهک‌های یک تا ۶ قرار دارند، مشمول این طرح می‌شوند.

حسینی ادامه‌داد: متقاضیان واجدشرایط برای ثبت‌نام باید از ۱۲ ظهر امروز تا پایان فردا، به سامانه اینترنتی به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند.

وی افزود: سهم استان گلستان در این مرحله ۲۳۰ واحد است.