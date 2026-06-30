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مدیرکل راهوشهرسازی گلستان از آغاز ثبتنام مسکن استیجاری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مدیرکل راهوشهرسازی گلستان از آغاز ثبتنام مسکن استیجاری در گلستان خبر داد.
سیدمحمد حسینی گفت: زوجهایی که از ازدواج آنها حداکثر ۵سال میگذرد و در دهکهای یک تا ۶ قرار دارند، مشمول این طرح میشوند.
حسینی ادامهداد: متقاضیان واجدشرایط برای ثبتنام باید از ۱۲ ظهر امروز تا پایان فردا، به سامانه اینترنتی به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند.
وی افزود: سهم استان گلستان در این مرحله ۲۳۰ واحد است.