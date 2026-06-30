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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یزد: مدیریت مشارکتی منابع آب در استان یزد گامی مؤثر در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و حفاظت پایدار از منابع محدود آب استان با مشارکت مستقیم کشاورزان و بهرهبرداران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد منصوری با اشاره به رویکرد این شرکت در اجرای سیاستهای برنامه هفتم توسعه گفت: مدیریت مشارکتی یکی از برنامههای محوری در حوزه حفاظت از منابع آب است که با هدف جلب مشارکت ذینفعان، بهویژه کشاورزان، در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و صیانت از منابع آب دنبال میشود.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب بدون همراهی بهرهبرداران امکانپذیر نیست، افزود: افرادی که از سفرههای آب زیرزمینی بهرهبرداری میکنند، نقش تعیینکنندهای در حفظ و پایداری این منابع دارند و هرچه مشارکت آنان در تصمیمسازیها و اجرای برنامهها بیشتر باشد، دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب نیز موفقتر خواهد بود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد ادامه داد: توسعه مدیریت مشارکتی، علاوه بر تقویت مسئولیتپذیری بهرهبرداران، موجب تسهیل در رسیدگی به درخواستها و مطالبات کشاورزان و افزایش تعامل میان دستگاههای اجرایی و جامعه بهرهبردار میشود.
منصوری با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: شرکت آب منطقهای یزد طی سال گذشته با برگزاری نشستهای متعدد با نمایندگان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و تشکلهای کشاورزی زمینه تشکیل تشکلهای بهرهبرداران منابع آب را در دشت بهادران شهرستان مهریز و همچنین مناطق چاهک و هرات شهرستان خاتم فراهم کرد.
وی اظهار امیدواری کرد با استقبال و همراهی بهرهبرداران، این الگوی مشارکتی در سایر دشتها و شهرستانهای استان یزد نیز توسعه یابد تا حفاظت از منابع آب زیرزمینی با اتکاء به ظرفیت جوامع محلی و مشارکت مردمی، بیش از گذشته تقویت شود.
منصوری در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی استان یزد، مشارکت کشاورزان و بهرهبرداران در مدیریت و حفاظت از آب ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین منابع آب و حفظ حقوق نسلهای آینده است.