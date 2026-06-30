ولایت، نظامی مبتنی بر اخلاق و عدالت در جامعه است
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به مفهوم ولایت در قرآن کریم اظهار کرد: ولایت در آموزههای قرآنی صرفاً یک مفهوم انتزاعی و نظری نیست، بلکه یک واقعیت توحیدی و نوعی نظام الهی برای اداره جامعه بر پایه اخلاق، عدالت و ضوابط مشخص است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
نجفنیا در برنامه زنده نگاه مردم گفت: مدیریت جامعه یک امانت الهی است و برای تحقق آن، وجود افراد شایستهای که در چارچوب قوانین الهی مسئولیت اداره جامعه را بر عهده بگیرند، ضروری است.
نجفنیا با بیان اینکه برای تضمین عدالت در جامعه وجود رهبری ضروری است، تصریح کرد: جامعه برای سامان و مدیریت نیازمند راهبر و ناخدایی است که بتواند مسیر حرکت آن را مشخص کند و در همین راستا مفهوم ولایت فقیه در ساختار حکمرانی اسلامی معنا پیدا میکند. در شرایطی که بسیاری از جوامع با تهدید تفرقه و چنددستگی روبهرو هستند، رهبری میتواند نقش مهمی در حفظ وحدت و انسجام اجتماعی ایفا کند.
وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، قانون اساسی چارچوب کلان اداره نظام سیاسی به شمار میرود، اما در نظام ولایی علاوه بر قانون، احکام الهی و اصول اخلاقی نیز به عنوان چارچوبهای اصلی اداره جامعه مطرح هستند و ولایت فقیه در این ساختار نقشی بنیادین ایفا میکند.
نجفنیا با اشاره به تجربههای تاریخی در سیمای البرز گفت: تاریخ نشان داده است که هر زمان ارزشها در جامعه کمرنگ شدهاند، پیامدهایی همچون تحریف دین و فاصله گرفتن جامعه از عدالت رخ داده است.
وی در پایان برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: بسیاری از اختلافات و چندپارگیهای فکری در طول تاریخ ناشی از فاصله گرفتن از محور ولایت بوده و توجه به این اصل میتواند زمینهساز حفظ انسجام و حرکت جامعه در مسیر ارزشها و عدالت باشد.