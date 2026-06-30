معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با بکارگیری روش ها و فناوری های نوین، تولیدات باغی کشور بدون نیاز به استفاده از زمین بیشتر، افزایش می یابد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی برومندی با بیان اینکه ایران در تولید ۳۰ محصول باغبانی رتبه های اول تا دهم دنیا را دارد، اظهار داشت: ما در تولید محصولات باغی، به جز برخی میوه های گرمسیری، خودکفا هستیم و در تولید اغلب میوه ها در جمع کشورهای برتر جهان قرار داریم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید سالانه ۲۶ میلیون تن محصولات باغی در کشور افزود: حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی به باغبانی اختصاص دارد که ۳۸ درصد اشتغال کشاورزی و بیش از ۵۰ درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات را در بر می گیرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید و ارتقاء بهره وری تصریح کرد: ما دیگر توسعه باغ از لحاظ اختصاص زمین و افزایش مساحت نخواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد که با بکار گیری دانش و فن آوری، تولید را در واحد سطح افزایش دهیم.

برومندی گسترش کشت گلخانه ای را از دیگر اولویت های معاون امور باغبانی خواند و اضافه کرد: میزان تولیدات گلخانه‌ای بیش از 5 میلیون تن و سطح گلخانه ها نیز نزدیک به 30 هزار تن است که زمینه ساز اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفر شده است.