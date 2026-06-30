به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست هیئت امنای مصلی بقیه الله (عج) شهرستان کاشان با استاندار اصفهان، با انتقاد از نیمه کاره مانده طرح عمرانی این بنا گفت: مصلی کاشان یکی از اصلی‌ترین گره‌های کور این شهرستان است که وضعیت سند مالکیت زمین مصلی سال‌ها عملیات عمرانی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده بود.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه این نشست به شکل برخط (آنلاین) با چند از نفر از مسوولان مرتبط با اجرای این طرح از جمله مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ارتباط برقرار کرد و با احصای دقیق جزئیات فنی و حقوقی، ضرب‌الاجلی یک هفته‌ای را برای رفع نهایی معارضات و تعیین تکلیف مالکیت زمین تعیین کرد.

وی با تاکید بر اینکه مصالح عمومی نباید فدای کاغذ بازی‌های اداری شود، خواستار تسریع در روند صدور اسناد شد و افزود: با توجه به اینکه تکمیل مصلی بقیه الله در مصوبات سفر‌های قبلی و اسناد بالادستی به عنوان یک ضرورت مطرح شده بود، اکنون با رویکردی جهادی، بازوی اقتصادی استان را نیز به کمک فرا خواندیم.

جمالی‌نژاد در این نشست با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ کاشان بخشی از هویت این شهر هستند، از مدیران صنایع شاخص منطقه خواست تا در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و لبیک به یک مطالبه عمومی، برای تکمیل این طرح فاخر پای کار بیایند.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی مصلی در شهرستان کاشان ادامه داد: مصلی بقیه الله (عج) کاشان، نمادی از هویت دینی و وحدت مردم متدین و تاریخ‌ساز کاشان است و برای ما پذیرفته نیست که تکمیل این طرح با این درجه از اهمیت، به دلیل مسائل اداریِ حل‌شدنی یا کمبود‌های مالی، همچنان در پیچ‌وخم‌های گذشته باقی بماند.

وی افزود: ما متعهد به اجرای مصوبات گذشته هستیم و با پیگیری‌های مستقیم، گام نخست برای رفع معارضات زمین برداشته شده است.

كار ساخت مصلای بزرگ كاشان واقع در بلوار امام رضا (ع) این شهر از آذر سال 1388 در زمینی به مساحت 50 هكتار آغاز شده است.