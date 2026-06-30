تجلی توحید در جامعه در قالب ولایت فقیه نمود پیدا میکند
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به مفهوم ولایت در آموزههای دینی اظهار کرد: اگر بخواهیم مفهوم ولایت را در معارف اسلامی مرور کنیم، میتوان آن را از چند منظر مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حجتالاسلام ولایی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز گفت: نخستین نوع ولایت، «ولایت حق» است که همان ولایت الهی و ولایتالله به شمار میرود و در مقابل آن، ولایت منفی یعنی ولایت شیطان قرار دارد.از منظر دیگر، ولایت به دو بخش «طولی» و «عرضی» تقسیم میشود. ولایت خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) در ذیل ولایت طولی قرار میگیرد، اما در کنار آن نوعی ولایت عرضی نیز وجود دارد که در روابط میان مردم شکل میگیرد؛ مانند همراهیها، همکاریها و مسئولیتهایی که افراد نسبت به یکدیگر دارند.
حجتالاسلام ولایی به مجری برنامه نگاه مردم بیان کرد: در تقسیمبندی دیگر میتوان به «ولایت تکوینی» و «ولایت تشریعی» اشاره کرد که هر یک در جایگاه خود در معارف دینی مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه در نگاه دیگر، ولایت به «عامه» و «خاصه» تقسیم میشود، گفت: خداوند نسبت به همه مخلوقات خود محبت و عنایت دارد که این همان ولایت عامه است، اما نسبت به برخی بندگان خاص، عنایت ویژهای دارد که نمونه بارز آن در اهلبیت (ع) مشاهده میشود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز تصریح کرد: در امتداد ولایت الهی و ولایت پیامبر (ص)، مفهوم ولایت فقیه مطرح میشود و در حقیقت میتوان گفت تجلی توحید در عرصه اجتماعی و مدیریتی جامعه در قالب ولایت فقیه ظهور پیدا میکند؛ چرا که این جایگاه مسیر تشخیص و هدایت جامعه را در شرایط مختلف تبیین میکند. اگر در نگاه برخی، عملکرد پیامبران الهی یا ولیفقیهان در دورههای مختلف متفاوت به نظر میرسد، این تفاوت ناشی از شرایط زمان و اقتضائات هر دوره است و به معنای تفاوت در اصل حقیقت ولایت نیست.
حجتالاسلام ولایی در پایان حضور در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: جامعه ولایی جامعهای است که در آن مردم برای تحقق آرمانها و ارزشها، از خواستههای شخصی خود میگذرند و در مسیر ولی الهی ایثار و همراهی میکنند.