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فرماندار کرمانشاه از تشکیل ۹ کمیته برای هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: اعزام زائران و برگزاری مراسم همزمان در کرمانشاه پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، محمد مبین از برنامهریزی برای حضور مردم استان کرمانشاه در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: این مراسم پانزدهم تیرماه برگزار میشود و از مدتها قبل اقدامات لازم برای هماهنگی آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا ۹ کمیته تخصصی با مسئولیت دستگاههای اجرایی مختلف تشکیل شده و وظایف هر یک از کمیتهها به صورت دقیق مشخص شده است تا بر اساس مأموریتهای تعیین شده، برنامههای مربوط را اجرا کنند.
فرماندار کرمانشاه با اشاره به مسئولیتهای پیشبینی شده برای ستاد برگزاری مراسم، گفت: یکی از مهمترین وظایف، برنامهریزی برای اعزام مشتاقان و زائران استان به منظور حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید است.
مبین ادامه داد: علاوه بر اعزام زائران، برگزاری مراسمی همزمان در شهر کرمانشاه نیز در دستور کار قرار دارد تا مردم استان بتوانند همزمان با مراسم تشییع در تهران یا برنامه پیشبینی شده در مشهد مقدس، در این آیین معنوی حضور یابند.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای عضو کمیتهها بر اساس مسئولیتهای محوله در حال انجام اقدامات لازم هستند تا مراسم با هماهنگی کامل و در شأن مردم ولایتمدار استان کرمانشاه برگزار شود.