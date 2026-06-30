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رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم از کاهش ۱۰ درصدی ورود خودرو به استان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۷ میلیون و ۵۳۹ هزار دستگاه خودرو وارد قم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با استناد به آمار سامانههای ترددشمار جادهای اظهار کرد: طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۷ میلیون و ۵۳۹ هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شدهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۱۹ میلیون و ۳۹۵ هزار دستگاه، ۱۰ درصد کاهش داشته است.
محسن محمدی افزود: بیش از ۱۴ درصد خودروهای وارد شده به استان در این مدت را وسایل نقلیه سنگین تشکیل دادهاند.
وی با اشاره به پرترددترین محور ورودی استان گفت: کمربندی قم ـ کاشان با ثبت بیش از ۶ میلیون و ۸۶۱ هزار دستگاه خودرو، بیشترین میزان ورود خودرو به استان را به خود اختصاص داده است.
محمدی ادامه داد: محور قدیم کاشان ـ قم نیز با ثبت بیش از ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، کمترین میزان تردد ورودی به استان را در میان محورهای اصلی داشته است.
وی با بیان اینکه سرعت متوسط خودروها در راههای استان طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۸۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: در حال حاضر ۸۰ سامانه ترددشمار جادهای وظیفه پایش تردد در محورهای استان را بر عهده دارند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان قم با اشاره به تجهیزات هوشمند جادهای گفت: ۸۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دوربین نظارت تصویری، چهار سامانه عکسبرداری ثابت، چهار تابلوی پیام متغیر، یک دوربین ترددشمار و یک سامانه توزین در حال حرکت نیز در محورهای استان مستقر هستند.
وی افزود: یک سامانه پلاکخوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر، ۷۹ دستگاه بیسیم دستی و خودرویی و ۱۳۷ سامانه ردیاب خودرویی نیز از دیگر تجهیزات هوشمند مرکز مدیریت راههای استان قم به شمار میروند.
محمدی با تأکید بر نقش سامانههای هوشمند در مدیریت، کنترل و پایش ترافیک جادهای اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی این سامانهها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و متناسب با نیاز، هر سال تجهیزات جدید به شبکه هوشمند راههای استان افزوده میشود.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در پایان از آغاز اجرای طرح افزایش ۱۶ سامانه ثبت تخلفات جادهای در محورهای استان خبر داد و گفت: جزئیات این طرح بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.