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پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر بر حمایت از حقوق فلسطینیان تأکید کرد و خواستار توقف فوری شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، «عاصم افتخار» نماینده پاکستان در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با رد طرح جنجالی رژیم صهیونیستی برای ادامه شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی، آن را تهدیدی جدی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین و حل این مسئله مهم دانست.
وی با اشاره به وخامت اوضاع در سرزمینهای اشغالی گفت: نقض حقوق بینالملل و حقوق بشر همچنان ادامه دارد و بسیاری از اعضای شورای امنیت نیز بر ضرورت پاسخگویی در قبال این اقدامات تاکید کردهاند.
نماینده پاکستان اظهار داشت: روند گسترش شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری شتاب گرفته و همزمان خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان به سطح بیسابقهای رسیده است.
عاصم افتخار همچنین با استناد به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل، تصویب ساخت چهار هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی جدید در اراضی اشغالی را اقدامی نگران کننده توصیف کرد که تلاشهای جامعه جهانی برای تحقق صلح را با چالش مواجه میکند.
وی همچنین نسبت به محدود شدن منابع مالی تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز نگرانی کرد و گفت: این اقدام موجب تضعیف نهادهای فلسطینی و مختل شدن روند اداره امور این مناطق میشود.
اسرائیل سال گذشته طرح «E۱» را تصویب کرد؛ طرحی که شامل ساخت سه هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی برای شهرک نشینان اسرائیلی در منطقه میان کرانه باختری و قدس شرقی است.
منتقدان معتقدند اجرای این طرح، پیوستگی جغرافیایی سرزمینهای فلسطینی را از بین برده و چشمانداز تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.