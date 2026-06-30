آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در پیامی، بر ضرورت تبدیل مراسم تشییع رهبر انقلاب به یکی از باشکوه‌ترین آیین‌های تاریخ تأکید کرد و گفت: این مراسم پیام سیاسی روشنی از وحدت و ایستادگی ملت ایران به جهان مخابره می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه، در پیامی تصویری در آستانه تشییع امام شهید، با اشاره به ابعاد دینی، اجتماعی و سیاسی مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی، این آیین را فراتر از یک مراسم سوگواری دانست و تأکید کرد: در فرهنگ اسلام، تشییع پیکر مؤمن، نشانه تکریم جایگاه انسان مسلمان است و هنگامی که این تشییع مربوط به یک شهید، فقیه و رهبر امت اسلامی باشد، اهمیت آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه شهادت مظلومانه رهبر انقلاب، مسئولیت ملت را در پاسداشت آرمان‌های ایشان دوچندان کرده است، اظهار داشت: مراسم تشییع، افزون بر بُعد عاطفی و عبادی، دارای پیام سیاسی روشنی برای افکار عمومی جهان است و باید از این فرصت برای نمایش وحدت، اقتدار و وفاداری ملت ایران به اسلام، انقلاب و مکتب اهل‌بیت (ع) بهره گرفت.

آیت‌الله فاضل لنکرانی ابراز امیدواری کرد که این مراسم به یکی از باشکوه‌ترین تشییع‌های تاریخ تبدیل شود و مردم با حضوری گسترده، بار دیگر انسجام و ایستادگی خود را در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی به نمایش بگذارند.

وی در پایان با بیان اینکه روح مطهر امام شهید، شاهد حضور و عزاداری مردم خواهد بود، تصریح کرد: ملت ایران با استقامتی بیش از گذشته، مسیر انقلاب اسلامی، احیای قرآن کریم، سنت نبوی و مکتب اهل‌بیت (ع) را ادامه خواهند داد.