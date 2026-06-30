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رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، از اجرای کامل نسخه ۰۳ طرح پزشک خانواده در تمامی درمانگاهها و هفت بیمارستان شهرستان خبر داد و با اشاره به “یونیک” بودن تجربیات دانشگاه علوم پزشکی بابل در این زمینه، بر ایجاد مزایای مالی و تسهیل فرآیند ارجاع برای بیماران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در گفتوگو با خبرنگار وبدا، از پیشرفتهای چشمگیر و اجرای گامبهگام طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان خبر داد.
وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل برخورداری از زیرساختهای موجود از نسخههای پیشین و همچنین ماهیت جامع دانشگاهی خود، در اجرای این طرح از سایر دانشگاههای کشور متمایز و “یونیک” است.
اجرای همهجانبه نسخه ۰۳ در سطح شهرستان
دکتر قربانی با اشاره به ابلاغ نسخه ۰۳ پزشکی خانواده، یادآور شد: علیرغم برخی مشکلات زیر ساختی، ما از ظرفیتهای خود برای اجرای گامبهگام طرح استفاده کردیم. در حال حاضر، نسخه ۰۳ بهطور کامل در تمامی درمانگاهها و هفت بیمارستان شهرستان اجرا میشود.
مزایای ویژه برای بیماران: کاهش هزینهها و سرعت در خدمات
وی در ادامه به بررسی مزایای ملموس این طرح برای شهروندان پرداخت و افزود: تفاوت اصلی این طرح با گذشته در تسهیل فرآیند ارجاع است. اکنون علاوه بر ارجاع، نوبتدهی الکترونیک نیز برای بیمار انجام میشود. همچنین، با ایجاد “کانتر ارجاع” در سطح مراکز تخصصی و کلینیکها، بیماران ارجاعی بدون معطلی توسط پزشک متخصص ویزیت میشوند.
دکتر قربانی با تاکید بر آوانتاژهای مالی این طرح گفت: بیماران در کانال پزشکی خانواده با کاهش چشمگیر هزینهها مواجه هستند؛ به طوری که تنها ۱۵ درصد از هزینههای خدمات (مانند آزمایشگاه و کلینیک) را پرداخت میکنند، در حالی که این میزان در گذشته ۳۰ درصد بود. علاوه بر این، سرعت ارائه خدمات و برخورد محترمانه با این بیماران، از دیگر دستاوردهای این تغییر رویکرد است.
گام بلند به سوی پرونده الکترونیک سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در مورد جنبههای فنی و پژوهشی این طرح اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای نظام ارجاع و پزشکی خانواده، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است. اکنون با ارائه خدمات به صورت “پکیج” (درمانگاهی، بیمارستانی و دانشجویی)، تمام بازخوردهای درمانی بیمار از سطح ۲ به پزشک خانواده بازمیگردد. این یکپارچگی اطلاعات، نه تنها مدیریت درمان را بهبود میبخشد، بلکه نتایج ارزشمندی در حوزه پژوهش و تقسیمسازی درمانی برای کشور خواهد داشت.
بررسی پروژههای عمرانی و ملی
دکتر قربانی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار وبدا درباره پروژههای در حال اجرا و ملی، خاطرنشان کرد: ما در حال اجرای پروژههای مهمی هستیم؛ از جمله پروژه دانشکده رامسر که در طرحهای ریاستجمهوری قرار دارد و انتظار میرود تا پایان دوره دولت چهاردهم تکمیل شود. همچنین پروژههای بیمارستانی نیز به صورت مستمر در حال اجرا هستند تا در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسند.