به منظور حمایت از طرح های نوآورانه ، صندوق پژوهش و فناوری و کارخانه فناوری دانشگاه سمنان با حضور معاون علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه سمنان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این صندوق با سرمایه اولیه ۳۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده و برنامه‌ریزی شده سرمایه آن در کمتر از یک سال به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

داود مداح، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، تأمین منابع مالی است، تصریح کرد: این صندوق به عنوان بازوی مالی و اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور فعالیت خواهد کرد و با ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان این حوزه را برطرف و مسیر توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان را هموار می کند.

کارخانه نوآوری مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان هم با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری آغاز بکار کرد ؛ این مجموعه به نام شهیده زهرا (نجمه) شمس‌بخش (از شهدای جنگ ۱۲ روزه و کارمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) نام گذاری شده و مجموعه‌ای برای استقرار ۱۲۶ واحد فناور است .

داود مداح، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: کارخانه نوآوری مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در مجموعه‌ای به وسعت یک‌هزارمترمربع است و در آن خدماتی نظیر اینترنت، مکان اختصاصی، مجوز‌های فناوری برای تکمیل زنجیره «از ایده تا ثروت» ارائه می‌شود.

این مجموعه نقش مهمی در توسعه اکوسیستم نوآوری، استقرار شرکت‌های فناور، شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوپا و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان خواهد داشت.

در سفر معاون رئیس جمهور به سمنان ، نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه دانشگاه سمنان برپا شد . در این نمایشگاه، ۱۹ واحد فناور که بخش عمده آنها شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، آخرین محصولات و توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند.