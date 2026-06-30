مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تخصیص زمین به ۴ هزار و ۶۸ خانواده مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای ۵ هزار و ۶۴۲ خانوار واجد شرایط در استان تأمین شده است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این استان با سرعت در حال انجام است و تاکنون زمین به ۴ هزار و ۶۸ خانواده مشمول این طرح تخصیص یافته است.

اصغر کشوریان افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۱۲ نفر از والدین واجد شرایط در استان برای بهره‌مندی از مزایای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای ۵ هزار و ۶۴۲ خانواده تأمین شده است، گفت: فرآیند تخصیص برای بخش قابل توجهی از متقاضیان نهایی شده و واگذاری رسمی در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

کشوریان هدف از اجرای این طرح را حمایت از خانواده‌های دارای فرزند سوم و چهارم و تسهیل خانه‌دار شدن آنان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی موانع اجرایی، بر تداوم همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در تأیید نهایی متقاضیان و واگذاری زمین تأکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: اجرای این قانون از برنامه‌های اولویت‌دار دولت در حوزه حمایت از خانواده و افزایش جمعیت به شمار می‌رود.