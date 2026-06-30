تهیه‌کننده برنامه «اشاره» از طراحی ویژه‌برنامه‌ای همزمان با مراسم تشییع «قائد شهید» خبر داد و گفت : این برنامه با مشارکت نوجوانان سراسر کشور، آموزش روایت رسانه‌ای و پرداختن به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری مراسم تشییع «قائد شهید»، ویژه‌برنامه «اشاره» با رویکردی تحلیلی و روایت‌محور، تلاش می‌کند ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و میراث ماندگار قائد شهید را برای مخاطبان نوجوان و جوان بازخوانی کند.

این برنامه که در قالب گفت‌و‌گو، تحلیل و مرور خاطرات به بررسی منش و تأثیر اجتماعی ایشان می‌پردازد، به‌صورت زنده از شبکه امید پخش می شود.

مخاطبان می‌توانند از شنبه ۶ تا جمعه ۱۹ تیرماه، همراه با روایت‌هایی متفاوت از زندگی و مجاهدت این شهید والامقام، این ویژه‌برنامه را از شبکه امید دنبال کنند.

محمد درویشی، تهیه‌کننده برنامه «اشاره»، درباره جزئیات این ویژه‌ برنامه و بخش‌های مختلف آن توضیح داد.

درویشی در ابتدای این گفت‌و‌گو با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه در ایام برگزاری مراسم تشییع اظهار کرد: برای این ایام تلاش کرده‌ایم کار متفاوتی انجام دهیم. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که روی آن تمرکز کرده‌ایم، حضور نوجوانان از سراسر کشور در برنامه است.

وی ادامه داد: برخی از این نوجوانان در مراسم حضور دارند و برخی دیگر به دلیل شرایط مختلف امکان حضور در تهران را ندارند و در مراسمی‌که در استان‌های خود برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.

تلاش ما این است که روایت‌های هر دو گروه را در برنامه داشته باشیم تا مخاطبان با حال و هوای شهر‌های مختلف نیز آشنا شوند.

تهیه‌کننده برنامه «اشاره» افزود: در این مسیر از نوجوانانی که پیش‌تر در قالب مجموعه «دوربین امید» با شبکه همکاری داشته‌اند، کمک گرفته‌ایم. این نوجوانان در استان‌های مختلف فعال می‌شوند، گزارش تهیه می‌کنند و روایت‌های خود را برای برنامه ارسال خواهند کرد تا بخشی از محتوای ویژه‌برنامه را تشکیل دهد.

درویشی با بیان اینکه این ویژه‌برنامه صرفاً به پخش گزارش‌ها محدود نمی‌شود، گفت: بخش تازه‌ای را با عنوان آموزش رسانه‌ای به برنامه اضافه کرده‌ایم.

هدف این است که نوجوانان تنها گزارش ارسال نکنند، بلکه یاد بگیرند چگونه یک روایت رسانه‌ای استاندارد و حرفه‌ای تولید کنند.

وی ادامه داد: در این بخش از کارشناسان حوزه تولید رسانه دعوت کرده‌ایم تا در برنامه حضور داشته باشند و درباره شیوه روایتگری، تولید محتوا و ساخت گزارش با نوجوانان گفت‌و‌گو کنند.

همچنین آثار ارسالی نوجوانان در برنامه پخش می‌شود و کارشناسان درباره آنها نظر می‌دهند تا این فرآیند جنبه آموزشی نیز پیدا کند.

به گفته وی، این بخش می‌تواند زمینه‌ای برای پرورش استعداد‌های رسانه‌ای نوجوانان باشد و آنها را با اصول روایت‌پردازی در فضای رسانه آشنا کند.

تهیه‌کننده برنامه «اشاره» درباره دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه نیز گفت: همزمان با حضور نوجوانان شهرستانی در تهران و فراهم شدن محل اسکان آنها، یک استودیوی ویژه نیز راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی افزود: در این استودیو نوجوانانی که در مراسم حضور دارند، به برنامه رفت‌وآمد خواهند داشت و روایت‌ها، گفت‌و‌گو‌ها و تجربه‌های خود را از حضور در این رویداد با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند. این بخش نیز یکی از قسمت‌های اصلی ویژه‌برنامه خواهد بود.

درویشی درباره معیار انتخاب مهمانان برنامه توضیح داد: از ابتدا تصمیم گرفتیم هر قسمت از برنامه به یکی از ابعاد شخصیتی رهبر شهید اختصاص داشته باشد. بر همین اساس، مهمانان نیز متناسب با همان موضوع انتخاب می‌شوند تا بتوانند درباره آن حوزه صحبت کنند.

وی ادامه داد: شب نخست برنامه به موضوع ایران‌دوستی اختصاص داشت. در این قسمت تلاش کردیم نگاه رهبر شهید به ایران، مفهوم ایران و جایگاه این واژه را بررسی کنیم و مهمان برنامه نیز متناسب با همین موضوع انتخاب شده بود.

تهیه‌کننده برنامه اشاره افزود: در قسمت دوم نیز به نگاه جهانی رهبر شهید پرداختیم؛ اینکه ایشان چه نگاهی به جوانان و نوجوانان جهان، به‌ویژه جهان اسلام، داشتند و اساساً چه جایگاهی در سطح جهان پیدا کرده بودند.

درویشی با اشاره به قسمت‌های آینده برنامه گفت: در ادامه نیز موضوعات دیگری همچون ادبیات فارسی، علاقه و توجه رهبر شهید به زبان و ادبیات، روحیه رزمندگی، توانمندی‌های نظامی و دیگر ابعاد شخصیتی ایشان در برنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت ودر واقع تلاش کرده‌ایم هر شب یکی از وجوه شخصیتی ایشان را محور گفت‌و‌گو‌ها قرار دهیم.

وی درباره مدت زمان پخش این ویژه‌برنامه نیز گفت: برنامه تا حدود دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله تا روز جمعه نوزدهم تیرماه روی آنتن خواهد بود.

تهیه‌کننده برنامه اشاره در پایان درباره سختی‌ها و چالش‌های تولید این ویژه‌برنامه اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون چالش خاصی در روند تولید نداشته‌ایم و همه امور به خوبی پیش رفته است.