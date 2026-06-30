مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به میزبانی البرز از چهاردهمین جشنواره عکس رضوی اظهار کرد: یکی از بخش‌های این جشنواره به عکاسی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، شریفی در برنامه «سین هشتم» با اشاره به نقش پررنگ مردم در تجمع‌های خیابانی، گفت: حضور ارزشمند مردم در این تجمع‌ها نشان می‌دهد که مردم خود به‌تنهایی یک رسانه و کنشگر مؤثر اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، نشست‌هایی برگزار و کمیته‌های مختلفی تشکیل شده است، افزود: کمیته هنری با مسئولیت حوزه هنری، کمیته فضای مجازی، کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته اسکان و پذیرایی و سایر بخش‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

شریفی مهم‌ترین موضوع در این رویداد را تولید محتوا و انعکاس رسانه‌ای حضور پرشور مردم در تجمع‌های خیابانی و مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: باید همراهی و هم‌پایی مردم در جریان این مراسم به‌خوبی روایت و ثبت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز همچنین با اشاره به میزبانی استان از چهاردهمین جشنواره عکس رضوی اظهار کرد: یکی از بخش‌های این جشنواره به عکاسی از مراسم تشییع رهبر انقلاب اختصاص دارد.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: انجمن هنرهای تجسمی استان البرز از ۷۰۰ عکاس فعال برخوردار است و در قالب فراخوانی سراسری، آثار و عکس‌های ارزشمندی با محوریت تولید محتوا جمع‌آوری و منتشر خواهد شد.

شریفی با اشاره به تشکیل ستاد خبری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: تمامی کمیته‌ها در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند، اما کمیته رسانه در اداره کل مستقر است تا اطلاعات نهایی و دقیق را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

وی همچنین با حضور در برنامه زنده سین هشتم‌ از فعالان رسانه و خبرنگاران خواست با توجه به اهمیت این رویداد، در ثبت و انعکاس هرچه بهتر آن همراهی کنند.

به گفته شریفی، سه گروه مستقر شامل انجمن سینمای جوانان، آفرینش هنری معاونت سپاه و حوزه هنری در روز تشییع با تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای، روایت تاریخی این روز را برعهده خواهند داشت.