مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از امروز با حضور ۱۵۰ ورزشکار برتر ایران در سلطانیه استان زنجان آغاز شد.

آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور به میزبانی زنجان

آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور به میزبانی زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی روز سه شنبه با حضور ۱۵۰ ورزشکار برتر ایران در شهرستان سلطانیه آغاز شد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و در دو بخش تایم تریل و استقامت برگزار می‌شود.

امروز مسابقات دوچرخه سواری بزرگسالان، دهم تیر استقامت جوانان و روز یازدهم مسابقات تایم تریل برگزار می‌شود.

سرپرست هیئت دوچرخه‌سواری استان زنجان گفت: در این رویداد مهم ۱۵۰ ورزشکار از ۳۰ استان کشور که برترین‌های رنکینگ کشوری هستند حضور می‌یابند و این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی را دارد.

وی ادامه داد: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان امید و در دو بخش تایم تریل و استقامت برگزار می‌شود.

سرپرست هیئت دوچرخه‌سواری استان زنجان گفت: بر این اساس ۹ تیر مسابقات دوچرخه سواری بزرگسالان، دهم تیر استقامت جوانان امید و روز یازدهم مسابقات تایم تریل برگزار خواهد شد.

پنج دوچرخه سوار زنجانی نیز در رده‌های تایم تریل و استقامت با دیگر ورزشکاران رقابت می‌کنند.