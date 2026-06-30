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مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از امروز با حضور ۱۵۰ ورزشکار برتر ایران در سلطانیه استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی روز سه شنبه با حضور ۱۵۰ ورزشکار برتر ایران در شهرستان سلطانیه آغاز شد.
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و در دو بخش تایم تریل و استقامت برگزار میشود.
امروز مسابقات دوچرخه سواری بزرگسالان، دهم تیر استقامت جوانان و روز یازدهم مسابقات تایم تریل برگزار میشود.
سرپرست هیئت دوچرخهسواری استان زنجان گفت: در این رویداد مهم ۱۵۰ ورزشکار از ۳۰ استان کشور که برترینهای رنکینگ کشوری هستند حضور مییابند و این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی را دارد.
وی ادامه داد: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان امید و در دو بخش تایم تریل و استقامت برگزار میشود.
سرپرست هیئت دوچرخهسواری استان زنجان گفت: بر این اساس ۹ تیر مسابقات دوچرخه سواری بزرگسالان، دهم تیر استقامت جوانان امید و روز یازدهم مسابقات تایم تریل برگزار خواهد شد.
پنج دوچرخه سوار زنجانی نیز در ردههای تایم تریل و استقامت با دیگر ورزشکاران رقابت میکنند.