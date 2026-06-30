صعود ۱۶۹ و ۳۳ پله‌ای تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در رده بندی جهانی نشان از پاسخ برنامه ریزی فدراسیون برای بازگشت ملی‌پوشان این رشته ورزشی جذاب به جایگاه واقعی خود دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در چند سال اخیر به دلیل شرکت نکردن در تور‌های جهانی جایگاه خود را در رده‌بندی جهانی از دست داده بودند و بازگشت به دوران اوج والیبال ساحلی یکی از اهداف این فدراسیون است.

بر این اساس حضور تیم‌های ملی والیبال ساحلی کشورمان در تور‌های آسیایی و جهانی در اولویت کاری قرار گرفت و در دو سال گذشته ملی پوشان کشورمان در مسابقات متعدد شرکت کردند تا جایگاه خود را در رده بندی جهانی به دست آورند.

امسال این برنامه جواب داد و تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی پس از کسب مقام نایب قهرمانی تور فیوچرز هانگژو صعود ۱۶۹ پله‌ای تجربه کردند و در جایگاه ۲۱۹ قرار گرفتند.

همچنین تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر قلعه نوی نیز پس از کسب مقام قهرمانی تور آسیایی یون یانگ با صعود ۳۳ پله‌ای به جایگاه ۲۳۱ رسیدند.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران ساعت ۱۴:۵۵ دقیقه عصر امروز (سه شنبه نهم تیر) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شوند. رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی کردند.