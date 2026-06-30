رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه ملت ایران در تداوم تمدن اسلامی گفت: انقلاب اسلامی و رهبران آن از مستندترین رخداد‌ها و شخصیت‌های تاریخ معاصر هستند و انتشار اسناد، زمینه شناخت دقیق‌تر این مسیر را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفت: ملت ایران در دهه‌های گذشته به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه ممتاز خود را در عرصه تداوم تمدنی به نمایش گذاشته و یکی از ویژگی‌های این ملت، پرورش شخصیت‌های بزرگ و اثرگذار همچون امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

وی افزود: از آغاز نهضت اسلامی تاکنون، حجم گسترده‌ای از اسناد، گزارش‌ها و مدارک درباره تحولات انقلاب و شخصیت‌های اثرگذار آن ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن توسط دستگاه‌های رژیم گذشته تهیه شده و به همین دلیل از ارزش تاریخی و مستند بالایی برخوردار است. این اسناد امروز منبعی مهم برای تحلیل درست تاریخ معاصر و شناخت واقعیت‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه گذر زمان امکان تحلیل دقیق‌تر رخداد‌های تاریخی را فراهم می‌کند، افزود: امروز با انتشار اسناد و تطبیق روایت‌ها، می‌توان واقعیت‌ها را از تحریف‌ها و بزرگ‌نمایی‌ها جدا کرد و تصویری مستند از تاریخ انقلاب اسلامی ارائه داد.

پورمحمدی گفت: جمهوری اسلامی امروز به عنوان کشوری دارای اندیشه، هویت، فرهنگ و الگوی مشخص در عرصه جهانی شناخته می‌شود و مطالعات گسترده‌ای در مراکز علمی جهان درباره انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال انجام است.

وی افزود: سبک زندگی، سیره و منش رهبران انقلاب اسلامی سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه امروز است و اسناد تاریخی می‌تواند این الگو‌ها را برای نسل جوان ایران و حتی دیگر ملت‌های جهان به شکلی دقیق و قابل استناد معرفی کند.