مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تاکنون ارزیابی ۱۹ واحد خسارت دیده در جنگ تحمیلی سوم در استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرام روانبخش در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان با فعالان بخش صنعت و تولید استان با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف و همراهی بخش خصوصی تلاش کردیم روند تولید در استان متوقف نشود و مهم‌تر از همه اشتغال موجود حفظ شود.

وی افزود: در جریان آسیب‌هایی که برخی واحدهای صنعتی در این شرایط متحمل شده‌اند، تاکنون ارزیابی کارشناسی خسارت ۱9 واحد صنعتی و تولیدی انجام شده و بررسی سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز در حال انجام است.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی از اولویت‌های اصلی استان است و در این مسیر همکاری نزدیک دستگاه قضایی می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید داشته باشد.

روانبخش همچنین بر تعامل مستمر میان بخش صنعت، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه ما پایداری تولید، حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان خوزستان است.