به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر حج و زیارت استان زنجان گفت: متقاضیان تشرف به زیارت اربعین برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و ارز زیارتی، باید در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نام‌نویسی کنند.

شکری با اشاره به اینکه نام‌نویسی در سامانه سماح برای اعزام به مراسم پیاده‌روی اربعین ضروری است، افزود: زائران باید در زمان ثبت‌نام، اطلاعات فردی، اطلاعات گذرنامه‌ای، مرز خروجی و ورودی، تاریخ اعزام و بازگشت، نوع وسیله نقلیه تا مرز و نیز بسته بیمه‌ای خود را به‌صورت دقیق ثبت کنند.

وی گفت: داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار از زمان اعزام الزامی است و افرادی که گذرنامه ندارند یا اعتبار گذرنامه آنان کافی نیست، باید هرچه سریع‌تر از طریق دفاتر پلیس+۱۰ یا سامانه‌های الکترونیکی “پلیس من” و “سخا” برای تعویض یا صدور گذرنامه جدید اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت استان زنجان افزود: هزینه خدمات بیمه و هلال احمر ۲۰۰ هزار تومان است که از طریق درگاه الکترونیکی بانکی در سامانه سماح قابل پرداخت است.

شکری گفت: به ازای هر زائر بالای پنج سال، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار ارز زیارتی اربعین تعلق می‌گیرد و متقاضیان از ۲۰ تیر ماه تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ می‌توانند از طریق شعب ارزی بانک‌های عامل منتخب، ارز زیارتی خود را دریافت کنند.

وی افزود: مشمولان خدمت نظام وظیفه که قصد تشرف در این ایام را دارند، باید مجوز خروج از کشور را از حوزه نظام وظیفه و یا واحد‌های نیروی انسانی یگان خدمتی خود دریافت کنند.