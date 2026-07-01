خدمات رسانی گروههای جهادی کهگیلویه در زمینههای مختلف
آبرسانی به سه روستای بخش سوق و آماده سازی چمن مصنوعی در مدرسه توسط بسیج سازندگی دهدشت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حضور پرشور مردم در میدان وحدت، نمادی از انسجام ملی را به نمایش گذاشته است. بانوان نیز با پخت نان، در کنار مردان، نقشآفرین این حرکت مردمی هستند. همزمان، جهادگران بسیج سازندگی با تلاشی شبانهروزی، عملیات ترمیم خط آبرسانی به بخش سوق را در مسیرهای سخت گذر ادامه میدهند. همچنین زیرسازی یک زمین چمن مصنوعی نیز در اقدامی جهادی و در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسید. در شهرستان کهگیلویه بیش از ۱۵۰ گروه جهادی در این ایام در کنار مردم به خدمات رسانی جهادی پرداختهاند.