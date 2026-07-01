به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رویداد بین‌المللی فیلم‌های کوتاه گردشگری سین تور ( CINETOR )آذرماه امسال در اصفهان برگزار می‌شود، رویدادی که با حضور فیلمسازان و فعالان صنعت گردشگری، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی اصفهان را به مخاطبان داخلی و بین‌المللی معرفی خواهد کرد.

دستیار ویژه استاندار اصفهان، با اشاره به اهمیت گردشگری این رویدادگفت: رویداد‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی می‌توانند تصویری واقعی، جذاب و ماندگار از ظرفیت‌های یک سرزمین در ذهن مخاطبان جهانی ایجاد کنند و اصفهان با پیشینه تمدنی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی کم‌نظیر خود، شایسته آن است که بیش از گذشته از دریچه هنر و سینما به جهان معرفی شود.

مسعود نیک‌آیین افزود: حضور فیلمسازان، مستندسازان و هنرمندان داخلی و خارجی در این رویدادشرایط تولید روایت‌های تازه از جاذبه‌های گردشگری، فرهنگ، هنر و سبک زندگی اصفهان را فراهم می‌کند وموجب توسعه گردشگری و تقویت تعاملات فرهنگی بین‌المللی می‌شود.

داود آبیان، معاون گردشگری استان نیز با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت گردشگری در اقتصاد استان گفت: گردشگری امروز یکی از مهمترین ابزار‌های توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های محلی است و برگزاری رویداد‌های بین‌المللی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، موجب افزایش اعتماد گردشگران و تقویت اقتصاد شهری خواهد شد.

یاسر احمدی، داور بین‌المللی و از اعضای برگزارکننده این رویداد گفت: اصفهان با برخورداری از مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار تاریخی، معماری اسلامی، هنر‌های سنتی و جاذبه‌های طبیعی، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌رود.

کمیته بین‌المللی جشنواره‌های فیلم گردشگری جهان سین تور، شبکه‌ای بین‌المللی از جشنواره‌های فیلم گردشگری، فرهنگی، تاریخی، مستند و موضوعی است که با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی، تبادل آثار سینمایی، معرفی فرهنگ ملت‌ها و تقویت گردشگری از طریق هنر فعالیت می‌کند.

این کمیته با حضور ۳۰ عضو بنیان‌گذار از ۱۹ کشور تأسیس شده و بر توسعه پایدار، گفتگوی فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارد.