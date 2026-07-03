تمام ابنیه تاریخی تحت پوشش اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان روز دوشنبه ۱۵ تیرتعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: در پی اعلام تعطیلی سراسری کشور و به منظور همراهی با ملت شریف ایران در آیین بدرقه و ادای احترام به مقام شامخ قائد امت حضرت آیت الله خامنه‌ای، تمام بنا‌های تاریخی تحت مدیریت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کاشان در این روز تعطیل است.

علیرضا عبداله‌زاده افزود: جامعه بزرگ میراث‌فرهنگی شهرستان کاشان نیز همگام با مردم قدرشناس ایران، در این روز با حفظ حرمت و شأن این مناسبت ملی، در سوگ این ضایعه بزرگ شریک است.

وی گفت: فعالیت و خدمات‌رسانی تمامی بنا‌های تاریخی تحت پوشش این اداره از روز سه شنبه ۱۶ تیر، مطابق روال معمول از سر گرفته می‌شود.