به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ حامد شادبهر با بیان اینکه قطع غیر مجاز درختان جنگلی به تاراج بردن ثروت ملی است و ضرر جبران ناپذیری را به سلامت محیط زیست وارد می‌کند گفت: ماموران انتظامی به منظورمقابله با قاچاق، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی در مسیر‌های فرعی جنگلی، به چند خودروی حامل چوب مشکوک شدند و طی هماهنگی با مقام قضایی خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: در این راستا ۵ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر با اشاره به تحویل چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.