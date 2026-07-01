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فرمانده انتظامی رضوانشهر از کشف حدود ۱۱ و نیم تن چوب قاچاق در بازرسی از ۴ دستگاه خودروی نیسان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ حامد شادبهر با بیان اینکه قطع غیر مجاز درختان جنگلی به تاراج بردن ثروت ملی است و ضرر جبران ناپذیری را به سلامت محیط زیست وارد میکند گفت: ماموران انتظامی به منظورمقابله با قاچاق، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی در مسیرهای فرعی جنگلی، به چند خودروی حامل چوب مشکوک شدند و طی هماهنگی با مقام قضایی خودروها را متوقف کردند.
وی افزود: در این راستا ۵ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر با اشاره به تحویل چوبهای کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.