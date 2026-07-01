به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی در جلسه کارگروه اجرایی شدن دستورالعمل سازمانی در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با اشاره به اجرای دستورالعمل این سازمان گفت: از زمان ابلاغ این دستورالعمل از حدود یک هفته پیش تاکنون، این استان در اجرایی شدن رفع تعهدات ارزی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده که نشان دهنده پشتکار دستگاه‌های مرتبط در اجرای این دستورالعمل است.

وی افزود: متعهدان ارزی ناشی از صادرات هر چه سریع‌تر به ایفای تعهدات خود اقدام کنند و باید بین صادرکنندگان متعهد و متخلفان صادرکننده تمایز قائل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه متاسفانه اختلالات پیش آمده در سامانه‌های بانکی موجب کاهش سرعت رفع تعهدات ارزی در استان شده است گفت: این استان به دلیل تعامل و همکاری بیشتر بین دستگاه‌های مربوطه، پتانسیل اجرایی کردن مصوبات و دستورالعمل مذکور را با سرعت بیشتری دارد.

حضرتی تسریع در حل اختلالات و مشکلات بانکی را از متولیان خواستار شد و ادامه داد: متعهدان ارزی، در مدت زمان تعیین شده جهت ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند چراکه در غیر اینصورت با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی مطابق قانونی قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.

این کارگروه با حضور جمعی از نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های استان، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات و دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تشکیل شد و راهکار‌های اجرایی این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت.