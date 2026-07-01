فرماندار اسکو بر ضرورت ساماندهی و استانداردسازی محور ارتباطی اسکو به خسروشاه به عنوان یکی از مناطق حادثه خیز و پرتردد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی در جلسه شورای ترافیک اسکو با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان و ورودی‌های آن از دو سمت شهر‌های سهند و خسروشاه، از اختصاص اعتبار لازم برای ساماندهی این مسیر خبر داد و اظهار کرد: با توجه به میزان بالای تردد خودرو‌ها در این محور، لازم است هرچه سریعتر اقدامات اجرایی برای اصلاح هندسی، روشنایی، خط کشی و نصب علائم هشداردهنده صورت گیرد تا ایمنی تردد شهروندان تأمین شود.

وی با اشاره به اجرای طرح احداث خیابان ۳۰ متری محدوده مسکن مهر اسکو و فاز ۴ این طرح را اقدامی ارزشمند و مؤثر در توسعه زیرساخت‌های شهری دانست و افزود: تکمیل و اجرای این طرح نه تنها به روان سازی ترافیک در منطقه کمک می‌کند، بلکه باعث رونق اقتصادی و افزایش دسترسی ساکنان به خدمات شهری خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسکو بر اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به مصوبات شورای ترافیک تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق و به موقع مصوبات این شورا نقش کلیدی در کاهش تصادفات منجر به جرح، فوتی و خسارات مالی دارد و انتظار داریم با همکاری راهداری، شهرداری‌ها و نیروی انتظامی، شاهد کاهش چشمگیر سوانح جاده‌ای در شهرستان باشیم.