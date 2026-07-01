به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: دمای هوای استان کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای خواهد داشت و فعال شدن موج همرفتی طی ۲۴ ساعت پیش رو در استان فعال می‌شود.

لیلا امینی افزود: روند کاهش محسوس دما تا پایان فردا پنجشنبه یازدهم تیرماه تداوم دارد و از روز جمعه تا اوایل هفته پیش رو روند دما افزایشی خواهد بود.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی گفت: ایستگاه بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است وخنکترین ایستگاه استان، بویین میاندشت حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

وی افزود: تا پایان هفته، در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید و خیزش گرد وخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: عصر و شامگاه امروز چهارشنبه در نیمه شمالی استان شرایط وقوع ناپایداری همرفتی به‌صورت رگبار و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای است.