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رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: در اجرای طرح پویش «کاسب منصف» در استان، کاسبهای منصف در بخشهای مختلف معرفی میشوند که ۶۸۵ نفر از آنها در شهر ایلام هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح پویش «کاسب منصف» با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ترویج فرهنگ انصاف در مناطق مختلف استان اجرا شده است.
در این طرح، کاسبهای منصف با انتخاب مردم معرفی میشوند.
شیرخانی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: در اجرای طرح پویش «کاسب منصف» در استان، کاسبهای منصف در بخشهای مختلف معرفی میشوند که ۶۸۵ نفر از آنها در شهر ایلام هستند.
وی افزود: احترام به مشتری، داشتن اخلاق خوب، تعامل مناسب فروشنده با مشتری و درک متقابل در دادوستدها با در نظر گرفتن شرایط بازار، از جمله موارد انتخاب کاسب منصف در اجرای این طرح است.