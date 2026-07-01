رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در اجرای طرح پویش «کاسب منصف» در استان، کاسب‌های منصف در بخش‌های مختلف معرفی می‌شوند که ۶۸۵ نفر از آنها در شهر ایلام هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح پویش «کاسب منصف» با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ترویج فرهنگ انصاف در مناطق مختلف استان اجرا شده است.

در این طرح، کاسب‌های منصف با انتخاب مردم معرفی می‌شوند.

شیرخانی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در اجرای طرح پویش «کاسب منصف» در استان، کاسب‌های منصف در بخش‌های مختلف معرفی می‌شوند که ۶۸۵ نفر از آنها در شهر ایلام هستند.

وی افزود: احترام به مشتری، داشتن اخلاق خوب، تعامل مناسب فروشنده با مشتری و درک متقابل در دادوستد‌ها با در نظر گرفتن شرایط بازار، از جمله موارد انتخاب کاسب منصف در اجرای این طرح است.