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خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور در منزل دو شهید گرانقدر ایلام، با خانوادههای آنان دیدار و از صبر و ایثارشان تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور در منزل دو شهید گرانقدر ایلام، با خانوادههای آنان دیدار و از صبر و ایثارشان تجلیل کردند.
در این دیدار، خادمان بارگاه منور رضوی با خانواده شهید حسین حسنبیگی از شهدای مرزبانی و خانواده شهید امیرحسین الفتی، از شهدای مردمی که در شهر سرابله به شهادت رسید، دیدار کردند.
خادمان حرم رضوی با اهدای تبرکات آستان مقدس رضوی، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند و بر تداوم راه شهدا و تکریم خانوادههای معظم آنان تأکید کردند.